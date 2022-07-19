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ЄС хоче послабити санкції проти РФ, пов’язані з експортом продовольства і добрив – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 22:31

Європейський Союз готується прописати винятки в санкційному режимі щодо Росії, аби виключити з-під дії обмежень активи, пов’язані з торгівлею продовольством і добривами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як сказав інформагентству дипломат ЄС на умовах анонімності, в Брюсселі "хочуть абсолютно чітко дати зрозуміти, що в санкціях немає нічого, що уповільнює транспортування зерна з Росії чи України".

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Передбачається, що винятки стосуватимуться російських банків, які вже перебувають під санкціями ЄС, якщо "їхні кошти або економічні ресурси необхідні для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, зокрема пшениці та добрив".

Таким чином ЄС хоче повністю спростувати звинувачення Москви в тому, що саме західні санкції, а не війна Росії в Україні, спричинилися до глобальної продовольчої кризи.

Очікується, що постійні представники країн Євросоюзу узгодять новий санкційний пакет у середу, а оголосять про нього того ж дня або в четвер.

Нагадаємо, минулого тижня США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням.

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15 липня Єврокомісія схвалила спільну пропозицію щодо сьомого пакета санкцій проти РФ, нові обмеження передбачають часткову заборону ввезення російського золота та більший контроль за експортом подвійного використання та передових технологій. 

У межах нового пакету санкцій Європейський Союз планує додати до санкційного переліку першого віцепрем’єр-міністра Росії Андрєя Белоусова, мера Москви Сєргєя Собяніна та двох російських акторів.

Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

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Теми: ЄСРосіясанкціїзерно
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