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ЕС хочет ослабить санкции против РФ, связанные с экспортом продовольствия и удобрений – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 22:31

Европейский Союз готовится прописать исключения в санкционном режиме в отношении России, чтобы исключить из-под ограничений активы, связанные с торговлей продовольствием и удобрениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как сказал информагентству дипломат ЕС на условиях анонимности, в Брюсселе "хотят совершенно четко дать понять, что в санкциях нет ничего, что замедляет транспортировку зерна из России или Украины".

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Предполагается, что исключения будут касаться уже находящихся под санкциями ЕС российских банков, если "их средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, в частности пшеницы и удобрений".

Таким образом, ЕС хочет полностью опровергнуть обвинения Москвы в том, что именно западные санкции, а не война России в Украине, привели к глобальному продовольственному кризису.

Ожидается, что постоянные представители стран Евросоюза согласуют новый санкционный пакет в среду, а объявят о нем в тот же день или в четверг.

Напомним, на прошлой неделе США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарством и медицинским оборудованием.

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15 июля Еврокомиссия одобрила совместное предложение о седьмом пакете санкций против РФ, новые ограничения предусматривают  частичный запрет ввоза российского золота и больший контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

Европейский Союз планирует добавить в санкционный перечень первого вице-премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и двух российских актеров.

ЕС уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

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Темы: ЕСРосcиясанкциизерно
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