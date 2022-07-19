ЕС хочет ослабить санкции против РФ, связанные с экспортом продовольствия и удобрений – СМИ

Европейский Союз готовится прописать исключения в санкционном режиме в отношении России, чтобы исключить из-под ограничений активы, связанные с торговлей продовольствием и удобрениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как сказал информагентству дипломат ЕС на условиях анонимности, в Брюсселе "хотят совершенно четко дать понять, что в санкциях нет ничего, что замедляет транспортировку зерна из России или Украины".

Предполагается, что исключения будут касаться уже находящихся под санкциями ЕС российских банков, если "их средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, в частности пшеницы и удобрений".

Таким образом, ЕС хочет полностью опровергнуть обвинения Москвы в том, что именно западные санкции, а не война России в Украине, привели к глобальному продовольственному кризису.

Ожидается, что постоянные представители стран Евросоюза согласуют новый санкционный пакет в среду, а объявят о нем в тот же день или в четверг.

Напомним, на прошлой неделе США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарством и медицинским оборудованием.

15 июля Еврокомиссия одобрила совместное предложение о седьмом пакете санкций против РФ, новые ограничения предусматривают частичный запрет ввоза российского золота и больший контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

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Европейский Союз планирует добавить в санкционный перечень первого вице-премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и двух российских актеров.

ЕС уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

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