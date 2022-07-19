Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім

Сполучені Штати мають інформацію про підготовку Росією анексії додаткових територій України – зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей – і попереджають, що відреагують на цей крок Москви.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Ми бачимо значний масив доказів з розвідувальних і відкритих джерел про те, що Росія планує спробу анексувати додаткові українські території. Росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було у 2014 році.

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Росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які вона контролює. І ми знаємо її подальші кроки: спершу ці "керівники" організують постановочний референдум про приєднання до Росії, потім Росія використає ці референдуми у своєму намаганні анексувати нові території України", – сказав він.

За його словами, російський уряд наразі розглядає план анексії частин Херсонської та Запорізької областей, а також повністю – Донецької й Луганської. Москва вже почала підготовку до такого кроку: ввела обіг рубля на окупованих територіях, блокує доступ до інтернету, переслідує людей із проукраїнськими поглядами і встановлює контроль над ЗМІ.

"Кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в Росії 11 вересня", – зазначив представник Білого дому і нагадав, як Росія на початку повномасштабного вторгнення заявляла, що в її плани не входить окупація України.

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"Якщо Росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами. На Росію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим ізгоєм, ніж зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні "анексовані Росією території", – наголосив Кірбі.

Він додав, що Україна, ймовірно, зможе відвоювати тимчасово окуповані Росією території військовим шляхом.

Як повідомлялося, за оцінками британської розвідки, Росія, найімовірніше, проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль. Водночас американські чиновники схиляються до думки, що РФ не має достатньої кількості сил, щоб повністю контролювати окуповану її військами територію Херсонської області.