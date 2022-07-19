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Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко – Белый дом

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 23:34

Соединенные Штаты располагают информацией о подготовке Россией аннексии дополнительных территорий Украины – в частности Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей – и предупреждают, что отреагируют на этот шаг Москвы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби.

"Мы видим значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что Россия планирует попытку аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году.

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Россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует. И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти "руководители" организуют постановочный референдум о присоединении к России, затем Россия использует эти референдумы в своем стремлении аннексировать новые территории Украины", - сказал он.

По его словам, российское правительство рассматривает план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью – Донецкой и Луганской. Москва уже начала подготовку к такому шагу: ввела обращение рубля на оккупированных территориях, блокирует доступ к интернету, преследует людей с проукраинскими взглядами и устанавливает контроль над СМИ.

"Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября", - отметил представитель Белого дома и напомнил, как Россия в начале полномасштабного вторжения заявляла, что в ее планы не входит оккупация Украины.

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"Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких "аннексированных" Россией территории", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Украина, вероятно, сможет отвоевать временно оккупированные Россией территории военным путем.

Как сообщалось, по оценкам британской разведки, Россия скорее всего проведет псевдореферендум за присоединение в оккупированном Херсоне, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль. В то же время американские чиновники склоняются к мнению, что у РФ нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать оккупированную ее войсками территорию Херсонской области.

Темы: СШАоккупацияУкраинаРосcия
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