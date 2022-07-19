Китай повторил мантру Кремля, что США виноваты в "кризисе" в Украине

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, не употребляя слово "война", заявил, что США виновны в "кризисе в Украине" и являются самым большим фактор, подпитывающим его.

Источник: посольство Китая в США

Прямая речь: "В вопросе Украины Китай занимает объективную и справедливую позицию и стоит на стороне мира и справедливости.

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Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая.

Мы также решительно выступаем против односторонних незаконных санкций, не основанных на международном праве.

Как те, кто начал кризис в Украине и самый большой фактор, подпитывающий его, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях по оказанию крайнего давления и раздуванию огня по украинскому вопросу и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую холодную войну, воспользовавшись ситуацией.

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США должны способствовать надлежащему урегулированию кризиса ответственным образом и создавать среду и условия, необходимые для мирных переговоров между заинтересованными сторонами".

Детали: Спикер китайского МИДа добавил, что США не являются "мировым полицейским".

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предоставление оружия или любая помощь со стороны Китая, чтобы помочь России уклониться от санкций, обойдется очень дорого.

Кроме того, спикер МИДа Китая призвал США прекратить продавать оружие Тайваню.