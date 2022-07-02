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Росія змінила тактику у війні, щоб схилити Україну до переговорів – ОП

Роман ПетренкоСубота, 2 липня 2022, 09:18
Росія змінила тактику у війні, щоб схилити Україну до переговорів – ОП
Подоляк, фото getty images

Росія атакує ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і схилити українську владу до переговорів чи територіальних поступок, вважає радник голови ВП Михайло Подоляк.

Джерело: Подоляк в інтерв'ю "24 каналу"

Пряма мова Подоляка: Росія змінила тактику. Вона зараз атакує потужнішими крилатими ракетами наші міста. Чому? Бо з військової точки зору вони, як з'ясувалося, воювати не надто якісно вміють.

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Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть збудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на деякі поступки Росії. Тобто яка зараз тактика?

З одного боку, вони абсолютно не враховують, як на це реагує світ на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. Вони змушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки".

З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили, "давайте якось війну закінчувати".

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Деталі: Подоляк запевняє, що нова тактика Росії – змусити Україну сісти за стіл переговорів – не працюватиме.

Він також повідомив, що через ці атаки Україні потрібна не лише протиповітряна оборона, а й система протиракетної оборони, і це "ключове, щоб зламати нову концепцію війни Росії".

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Теми: Росіявійнаобстріл
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