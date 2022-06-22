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Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 21:02
олексій ковальов. фото з facebook-сторінки нардепа

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль народного депутата Олексія Ковальова на Херсонщині був підірваний.

Джерело: коментар Буданова в прямому ефірі телемарафону

Пряма мова Буданова: "Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. У якому стані цей колаборант і зрадник – зараз ми ще з'ясуємо".

Деталі: Начальник ГУР пояснив, що будь-які "незвичні" події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.

Передісторія: 

  • У соцмережах зранку 22 червня поширювали неперевірену інформацію, що Ковальова вдень 22 червня підірвали в Херсоні. Згодом українське військово-політичне керівництво заперечило цю інформацію.
  • 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався на своїй Facebook-сторінці, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
  • На початку квітня Ковальов на своїй facebook-сторінці написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 28 квітня фракція "Слуга народу" повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. Нардеп спілкується з російськими військовими на Херсонщині. За його словами, загрози його життю і здоров'ю немає, що викликало побоювання серед української влади щодо його можливої роботи на країну-окупанта.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".

Теми: розвідкаХерсонська областьколабораціяокупація
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