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Нардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 18:01
Нардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 
олексій ковальов. фото: facebook-сторінка депутата

Народний депутат Олексій Ковальов, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався, що співпрацює з російськими загарбниками і підтримав анексію регіону Росією.

Джерело: facebook-сторінка Ковальова

Пряма мова Ковальова: "Учора (7 червня – УП) відвідав дуже важливий для мене, та й для всіх фермерів у нашому краї захід – перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко зустрівся з фермерами Херсонської області.

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По-перше, заявили, що Росія тут всерйоз і надовго! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші питання і побажання.

Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії.

Гадаю, що скажу не лише про себе, але й про решту учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує і розуміє.

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Крім аграрних питань обговорювали і статус Херсонської області – повторю, що Росія назавжди і щонайтісніша інтеграція з Росією вже триває".

Деталі: У своїй публікації депутат-зрадник також розповів, що окупаційна адміністрація роздала вказівки українським фермерам, що і як їм вирощувати та куди вивозити їхнє зерно для збуту.

Він додав, що російські загарбники будуть залучати херсонських підприємців у російську економіку.

Скриншот допису Ковальова на своїй facebook-сторінці від 8 червня
Скриншот допису Ковальова на своїй facebook-сторінці від 8 червня

Передісторія:

  • На початку квітня Ковальов на своїй facebook-сторінці написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 28 квітня фракція "Слуга народу" повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. Нардеп спілкується з російськими військовими на Херсонщині. За його словами, загрози його життю і здоров'ю немає, що викликало побоювання серед української влади щодо його можливої роботи на країну-окупанта.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • Наприкінці 2021 року стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив  "4 канал" у екснардепа Дмитра Добродомова.
  • У грудні 2021 року нардеп спричинив резонансну ДТП на трасі "Київ – Одеса".

Теми: КовальовколабораціядержзрадаСлуга народу
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