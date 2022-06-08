Нардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі
Народний депутат Олексій Ковальов, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався, що співпрацює з російськими загарбниками і підтримав анексію регіону Росією.
Джерело: facebook-сторінка Ковальова
Пряма мова Ковальова: "Учора (7 червня – УП) відвідав дуже важливий для мене, та й для всіх фермерів у нашому краї захід – перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко зустрівся з фермерами Херсонської області.
По-перше, заявили, що Росія тут всерйоз і надовго! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші питання і побажання.
Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії.
Гадаю, що скажу не лише про себе, але й про решту учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує і розуміє.
Крім аграрних питань обговорювали і статус Херсонської області – повторю, що Росія назавжди і щонайтісніша інтеграція з Росією вже триває".
Деталі: У своїй публікації депутат-зрадник також розповів, що окупаційна адміністрація роздала вказівки українським фермерам, що і як їм вирощувати та куди вивозити їхнє зерно для збуту.
Він додав, що російські загарбники будуть залучати херсонських підприємців у російську економіку.
Передісторія:
- На початку квітня Ковальов на своїй facebook-сторінці написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
- 28 квітня фракція "Слуга народу" повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. Нардеп спілкується з російськими військовими на Херсонщині. За його словами, загрози його життю і здоров'ю немає, що викликало побоювання серед української влади щодо його можливої роботи на країну-окупанта.
- 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
- Наприкінці 2021 року стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у екснардепа Дмитра Добродомова.
- У грудні 2021 року нардеп спричинив резонансну ДТП на трасі "Київ – Одеса".