Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 18:01
олексій ковальов. фото: facebook-сторінка депутата

Народний депутат Олексій Ковальов, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався, що співпрацює з російськими загарбниками і підтримав анексію регіону Росією.

Джерело: facebook-сторінка Ковальова

Пряма мова Ковальова: "Учора (7 червня – УП) відвідав дуже важливий для мене, та й для всіх фермерів у нашому краї захід – перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко зустрівся з фермерами Херсонської області.

По-перше, заявили, що Росія тут всерйоз і надовго! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші питання і побажання.

Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії.

Гадаю, що скажу не лише про себе, але й про решту учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує і розуміє.

Крім аграрних питань обговорювали і статус Херсонської області – повторю, що Росія назавжди і щонайтісніша інтеграція з Росією вже триває".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У своїй публікації депутат-зрадник також розповів, що окупаційна адміністрація роздала вказівки українським фермерам, що і як їм вирощувати та куди вивозити їхнє зерно для збуту.

Він додав, що російські загарбники будуть залучати херсонських підприємців у російську економіку.

Скриншот допису Ковальова на своїй facebook-сторінці від 8 червня
Скриншот допису Ковальова на своїй facebook-сторінці від 8 червня

Передісторія:

  • На початку квітня Ковальов на своїй facebook-сторінці написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 28 квітня фракція "Слуга народу" повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. Нардеп спілкується з російськими військовими на Херсонщині. За його словами, загрози його життю і здоров'ю немає, що викликало побоювання серед української влади щодо його можливої роботи на країну-окупанта.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • Наприкінці 2021 року стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив  "4 канал" у екснардепа Дмитра Добродомова.
  • У грудні 2021 року нардеп спричинив резонансну ДТП на трасі "Київ – Одеса".

Теми: держзрадаколабораціяокупаціяСлуга народу
Головне сьогодні

Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів

Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

Усі новини...
держзрада
На 13 років ув’язнили двох громадян України, які прийшли з росіянами окуповувати Херсонщину
"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу
Мешканця Одещини, який зливав окупантам інформацію про ЗСУ, засудили до 8 років тюрми
Останні новини
09:16
Ситуація в областях: ракетний удар по Житомирщині, численні обстріли на Донбасі
09:16
Лондонські юристи зібрали дані про закордонні активи сотень росіян для нових санкцій – ЗМІ
09:05
На квадроцикли та квадрокоптери: у Києві пройде благодійний футбольний турнір
09:05
Дуда розповів, скільки танків і бронетехніки Польща передала Україні
08:46
Вечірній обстріл Харкова спричинив масштабні пожежі, двоє людей загинули
08:35
Президент Литви застеріг Захід від торгівлі санкціями з Росією
08:33
фото Ворог продовжує бити по Сєвєродонецьку і Лисичанську: 4 загиблих цивільних
08:21
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, без жертв
08:21
Президент Польщі: частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною
08:13
Генштаб ЗСУ каже, що дві третини російської ОМБр стали небоєздатними після боїв
Усі новини...