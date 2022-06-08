Нардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

Народний депутат Олексій Ковальов, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався, що співпрацює з російськими загарбниками і підтримав анексію регіону Росією.

Джерело: facebook-сторінка Ковальова

Пряма мова Ковальова: "Учора (7 червня – УП) відвідав дуже важливий для мене, та й для всіх фермерів у нашому краї захід – перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко зустрівся з фермерами Херсонської області.

По-перше, заявили, що Росія тут всерйоз і надовго! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші питання і побажання.

Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії.

Гадаю, що скажу не лише про себе, але й про решту учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує і розуміє.

Крім аграрних питань обговорювали і статус Херсонської області – повторю, що Росія назавжди і щонайтісніша інтеграція з Росією вже триває".

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Деталі: У своїй публікації депутат-зрадник також розповів, що окупаційна адміністрація роздала вказівки українським фермерам, що і як їм вирощувати та куди вивозити їхнє зерно для збуту.

Він додав, що російські загарбники будуть залучати херсонських підприємців у російську економіку.

Скриншот допису Ковальова на своїй facebook-сторінці від 8 червня

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