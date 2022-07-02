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Румунія запропонувала допомогу постраждалим від ракетних ударів РФ по Одещині

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 14:40

Румунія готова допомогти постраждалим від ракетних ударів у Сергіївці, що сталися в ніч із 30 червня на 1 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску, передає "Європейська правда" з посиланням на digi24.ro.

"Ця жахлива ситуація, яка склалася через атаку російських військ на Одеський регіон, підтверджує, що ця війна не лише незаконна, а й аморальна, і має закінчитися якнайшвидше", — заявив Ауреску, додавши, що підтримує зв'язок із колегами в Молдові, з'ясовуючи, яка допомога потрібна.

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"Це ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права, ще одне грубе порушення правил ведення війни, бойових дій. Оскільки міжнародне гуманітарне право забороняє цивільним особам бути об’єктами військових нападів, воно забороняє залучати цивільні об’єкти до бойових дій" - додав він.

В ніч на 1 липня окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку. 

Внаслідок удару по смт Сергіївка, за останніми даними, загинула 21 особа.

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