Львів готується до можливого нападу з боку Білорусі
Мер Львова Андрій Садовий зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як влада діятиме на випадок ескалації з боку Білорусі.
Джерело: Садовий у Facebook
Пряма мова Садового: "Проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення.
У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент.
Також розглядаємо варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.
Продовжуємо формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання".
Деталі: За словами Садового, потрібно готуватись до холодної зими та забезпечити можливість обігріву в місті без газу.
Мер Львова запевняє, що місто в безпеці.
Нагадаємо:
- 1 липня стало відомо, що навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни вкотре продовжили. Вони триватимуть щонайменше до 9 липня.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чутки про можливий наступ з території Білорусі на Україну потрібні Росії, щоб збільшити панічні настрої серед українців.