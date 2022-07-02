Львів готується до можливого нападу з боку Білорусі

Мер Львова Андрій Садовий зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як влада діятиме на випадок ескалації з боку Білорусі.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення.

У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент.

Також розглядаємо варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.

Продовжуємо формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання".

Деталі: За словами Садового, потрібно готуватись до холодної зими та забезпечити можливість обігріву в місті без газу.

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Мер Львова запевняє, що місто в безпеці.

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