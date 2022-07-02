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Рятувальники закінчили розбирати завали ТЦ у Кременчуку: виявили 29 фрагментів тіл

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 16:06
Рятувальники закінчили розбирати завали ТЦ у Кременчуку: виявили 29 фрагментів тіл
Рятувальник на місці розбору завалів після російського ракетного удару по ТЦ у Кременчуку. Фото ДСНС

2 липня рятувальники закінчили розбирати завали на місці ТЦ "Амстор" у Кременчуку після ракетного удару росіян, у результаті якого загинули 19 людей.  

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "2 липня о 13:25 у Кременчуку роботи по розбиранню завалів у ТЦ "Амстор", що зазнав руйнувань 27 червня внаслідок ракетного обстрілу, завершено.

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Внаслідок обстрілу загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл".

Деталі: У ДСНС зазначили, що всього до аварійно-рятувальних робіт залучили понад 1 тисячу 60 осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 червня Росія завдала ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де в той час перебувала понад тисяча мирних жителів. Щонайменше 19 людей загинули, понад пів сотні отримали поранення.
  • 1 липня ДСНС повідомила, що рятувальники обстежили і розібрали уламки на 90% загальної площі ТЦ "Амстор".  
  • Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по ТЦ "Амстор" до 100 тисяч гривень.

Теми: КременчукПолтавська областьвійнажертви
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