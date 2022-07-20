Путін: Росія не заважатиме вивозити українське зерно в обмін на зняття продовольчих санкцій

Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна в обмін на зняття з неї санкцій, пов’язаних з постачанням російського зерна.

Джерело: президент РФ Володимир Путін під час приїзду в Іран для зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Пряма мова Путіна: "Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто не заперечував досі. У тому числі американські партнери".

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Нагадаємо:

Російська агресія призвела до припинення постачання з українських портів, які експортували велику кількість олії та зернових культур. Це скоротило глобальну пропозицію продовольства та призвело до різкого зростання цін.

14 липня під час зустрічі між Україною, ООН, РФ та Туреччиною у Стамбулі сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна, всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини.

Коридор для перевезення українських зернових та сільгосппродукції Чорним морем має запрацювати цього тижня, після підписання документа про його створення.