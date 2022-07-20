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Путін: Росія не заважатиме вивозити українське зерно в обмін на зняття продовольчих санкцій

Анастасія КалатурСереда, 20 липня 2022, 00:20
Путін: Росія не заважатиме вивозити українське зерно в обмін на зняття продовольчих санкцій
ФОТО: GETTY

Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна в обмін на зняття з неї санкцій, пов’язаних з постачанням російського зерна.

Джерело: президент РФ Володимир Путін під час приїзду в Іран для зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Пряма мова Путіна: "Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто не заперечував досі. У тому числі американські партнери".

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Нагадаємо

  • Російська агресія призвела до припинення постачання з українських портів, які експортували велику кількість олії та зернових культур. Це скоротило глобальну пропозицію продовольства та призвело до різкого зростання цін.
  • 14 липня під час зустрічі між Україною, ООН, РФ та Туреччиною у Стамбулі сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна, всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини.
  • Коридор для перевезення українських зернових та сільгосппродукції Чорним морем має запрацювати цього тижня, після підписання документа про його створення.

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Теми: РосіяПутінсанкціїзерно
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