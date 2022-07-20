Путін: Росія не заважатиме вивозити українське зерно в обмін на зняття продовольчих санкцій

Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна в обмін на зняття з неї санкцій, пов’язаних з постачанням російського зерна.

Джерело: президент РФ Володимир Путін під час приїзду в Іран для зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Пряма мова Путіна: "Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто не заперечував досі. У тому числі американські партнери".

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