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Путин: Россия не будет мешать вывозить украинское зерно в обмен на снятие продовольственных санкций

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 00:20
ФОТО: GETTY

Россия не будет препятствовать вывозу украинского зерна в обмен на снятие с нее санкций, связанных с поставкой российского зерна.

Источник: президент РФ Владимир Путин во время приезда в Иран для встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Прямая речь Путина: "Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты. Никто не возражал до сих пор. В том числе американские партнеры".

Напомним:

  • Российская агрессия привела к прекращению поставок из украинских портов, экспортировавших большое количество масла и зерновых культур. Это сократило глобальное предложение продовольствия и привело к резкому росту цен.
  • 14 июля во время встречи между Украиной, ООН, РФ и Турцией в Стамбуле стороны договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна, все суда будут проверять ВМС Турции.
  • Коридор для перевозки украинских зерновых и сельхозпродукции Черным морем должен заработать на этой неделе, после подписания документа о его создании.

Темы: РосcияПутинсанкциизерно
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