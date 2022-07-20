Путин: Россия не будет мешать вывозить украинское зерно в обмен на снятие продовольственных санкций

Россия не будет препятствовать вывозу украинского зерна в обмен на снятие с нее санкций, связанных с поставкой российского зерна.

Источник: президент РФ Владимир Путин во время приезда в Иран для встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Прямая речь Путина: "Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты. Никто не возражал до сих пор. В том числе американские партнеры".

Напомним: