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Сумщина: Майже 80 "прильотів" по різних громадах

Анастасія КалатурСереда, 20 липня 2022, 01:36
Сумщина: Майже 80 прильотів по різних громадах
ФОТО: GETTY

За день росіяни 9 разів обстріляли Сумщину з різних видів озброєння − близько 78 "прильотів".

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема у Миколаївській громаді о 12.15 ворог випустив 6 ракет. Травмовані 2 людей та пошкоджене приватне господарство.

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У Білопільській громаді  об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету, також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00.

Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії.

В Есманьській громаді  після 17.00 було 13 вибухів (прильотів попередньо з САУ), продовжився обстріл після 19.00, без втрат та руйнувань.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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