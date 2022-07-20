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Сумская область: Почти 80 "прилетов" по разным громадам

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 01:36
ФОТО: GETTY

За день россияне 9 раз обстреляли Сумщину из разных видов вооружения – около 78 "прилетов".

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, в Николаевской громаде в 12.15 враг выпустил 6 ракет. Травмированы 2 человека и повреждено частное хозяйство.

В Белопольской громаде в 11.00 и после 12.00 были обстрелы из миномета, также враг гатив из САУ около 13.00. Продолжился минометный обстрел в 19:00.

Новослободская громада: враг обстреливал территорию из ствольной артиллерии.

В Эсманьской громаде после 17.00 было 13 взрывов (прилетов предварительно с САУ), продолжился обстрел после 19.00, без потерь и разрушений.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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