Сумская область: Почти 80 "прилетов" по разным громадам
Среда, 20 июля 2022, 01:36
За день россияне 9 раз обстреляли Сумщину из разных видов вооружения – около 78 "прилетов".
Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий
Детали: В частности, в Николаевской громаде в 12.15 враг выпустил 6 ракет. Травмированы 2 человека и повреждено частное хозяйство.
В Белопольской громаде в 11.00 и после 12.00 были обстрелы из миномета, также враг гатив из САУ около 13.00. Продолжился минометный обстрел в 19:00.
Новослободская громада: враг обстреливал территорию из ствольной артиллерии.
В Эсманьской громаде после 17.00 было 13 взрывов (прилетов предварительно с САУ), продолжился обстрел после 19.00, без потерь и разрушений.