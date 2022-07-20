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Луганщина: ЗСУ зупинили наступ росіян біля Білогорівки – Гайдай

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 08:28
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Українські захисники зупинили наступ російських окупантів поблизу Білогорівки Луганської області, на цьому та інших напрямках ворог поніс значні втрати.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому  й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступав до цього міста.

На межі областей за минулу добу росіяни завдали 7 ракетних ударів, 3 мінометних обстріли, провели дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної". 

 
Фото з Telegram Гайдая

Деталі: За словами голови ОВА, зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по ньому росіяни били з артилерії і "Градів", і навіть застосовували авіацію. 

Вночі окупанти також потужно обстріляли з "Градів" Білогорівку. 

 
Фото з Telegram Гайдая

За словами Гайдая, ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, але просуватися вперед окупантам не вдається. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, Збройні сили України утримують свої позиції. 

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Фото з Telegram Гайдая

Голова ОВА додав, що не за планами в окупантів йдуть справи і в окупованих містах.

За словами Гайдая, росіяни обіцяли швидко відновити об’єкти критичної інфраструктури, але в них виникли труднощі не те, що з ремонтом, а й навіть з підвезенням питної та технічної води.

Теми: Луганська областьвійна
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