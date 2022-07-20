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Луганщина: ВСУ остановили наступление россиян возле Белогоровки – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 08:28
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Украинские защитники остановили наступление российских оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области, на этом и других направлениях враг понес значительные потери.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу.

На границе областей за минувшие сутки россияне нанесли 7 ракетных ударов, 3 минометных обстрела, провели две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной". 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Детали: По словам главы ОВА, в частности, серьезно пострадало Верхнекаменское – по нему россияне били из артиллерии и "Градов", и даже применяли авиацию.

Ночью оккупанты также мощно обстреляли из "Градов" Белогоровку. 

 
Фото Из Telegram Гайдая

По словам Гайдая, враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганщины в бой, но продвигаться вперед оккупантам не удается. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции. 

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Фото Из Telegram Гайдая

Глава ОВА добавил, что не по планам у оккупантов обстоят дела и в оккупированных городах.

По словам Гайдая, россияне обещали быстро восстановить объекты критической инфраструктуры, но у них возникли трудности не только с ремонтом, но даже с подвозом питьевой и технической воды.

Темы: Луганская областьвойна
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