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Держдеп заявив про "огидну тактику" Росії і "просте рішення" щодо зерна

Середа, 20 липня 2022, 08:42
Держдеп заявив про огидну тактику Росії і просте рішення щодо зерна
Росія спалює українські полія, фото Ігоря Луценка

Знищення українських полів разом зі врожаєм є однією з "огидних тактик" Росії, заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на брифінг Неда Прайса

Пряма мова: "На жаль, це (знищення українських полів через обстріли – ред.) не зовсім нова реальність. Це була одна з огидних тактик, які Росія застосовувала проти не лише українського народу, але й міжнародної спільноти з перших днів цього конфлікту. 

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Ми бачили, як зростання цін на продовольство вплинуло не лише на країни регіону, але й на країни далеко за його межами. Це відчувається в Африці, у Південній Азії, у Латинській Америці, практично в усіх регіонах світу. 

Це практика спалювання, знищення пшениці та інших полів. Це практика нападу на зерносховища. Це практика переслідування українських фермерів. І, мабуть, найгостріше – це жахлива практика блокування чорноморських портів України".

Деталі: Представник Державного департаменту зауважив, що США підтримують зусилля генерального секретаря ООН щодо співпраці з Україною та Туреччиною, а також з росіянами, щоб знайти рішення деблокади Чорного моря.

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"Зрештою, рішення може і має бути простим. Росія має припинити блокаду. Ми підтримуємо зусилля ООН щодо досягнення цієї кінцевої мети, а тим часом ми працюємо з партнерами по всьому світу, щоб спробувати вирішити як короткострокові, так і довгострокові виклики продовольчій безпеці, пов’язані з вторгненням Росії", – сказав Прайс.

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