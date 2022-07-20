Госдеп заявил об "отвратительной тактике" РФ и "простом решении" относительно зерна

Уничтожение украинских полей вместе с урожаем является одной из "отвратительных тактик" России, заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на брифинг Неда Прайса

Прямая речь: "К сожалению, это (уничтожение украинских полей из-за обстрелов – ред.) не совсем новая реальность. Это была одна из отвратительных тактик, которые Россия применяла против не только украинского народа, но и международного сообщества с первых дней этого конфликта.

Мы видели, как рост цен на продовольствие повлиял не только на страны региона, но и на страны далеко за его пределами. Это ощущается в Африке, Южной Азии, Латинской Америке, практически во всех регионах мира.

Это практика сжигания, уничтожения пшеницы и других полей. Это практика нападения на зернохранилища. Это практика преследования украинских фермеров. И, пожалуй, острее всего – это ужасная практика блокирования черноморских портов Украины".

Детали: Представитель Государственного департамента отметил, что США поддерживают усилия генерального секретаря ООН по сотрудничеству с Украиной и Турцией, а также с россиянами в поиске решения деблокады Черного моря.

"В конце концов, решение может и должно быть простым. Россия должна приостановить блокаду. Мы поддерживаем усилия ООН по достижению этой конечной цели, а между тем мы работаем с партнерами по всему миру, чтобы попытаться решить как краткосрочные, так и долгосрочные вызовы продовольственной безопасности, связанные с вторжением России", – сказал Прайс.