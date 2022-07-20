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ЗСУ вже знищили 1 700 танків окупантів

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 09:03
ЗСУ вже знищили 1 700 танків окупантів
Знищений танк окупантів. Фото Генерального штабу ЗСУ з Facebook

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 38 750 військових, 1700 танків, 3 905 ББМ та 703 безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 700 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,
  • артилерійських систем – 856 (+5) од,
  • РСЗВ – 250 (+2) од,
  • засобів ППО – 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+1) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
  • крилатих ракет – 167 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 70 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

Теми: Росіявійна
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