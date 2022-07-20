ЗСУ вже знищили 1 700 танків окупантів

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 38 750 військових, 1700 танків, 3 905 ББМ та 703 безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 700 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,

артилерійських систем – 856 (+5) од,

РСЗВ – 250 (+2) од,

засобів ППО – 113 (+0) од,

літаків – 221 (+1) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),

крилатих ракет – 167 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,

спеціальної техніки – 70 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.