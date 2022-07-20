ЗСУ вже знищили 1 700 танків окупантів
Середа, 20 липня 2022, 09:03
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 38 750 військових, 1700 танків, 3 905 ББМ та 703 безпілотники.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 700 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,
- артилерійських систем – 856 (+5) од,
- РСЗВ – 250 (+2) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+1) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
- крилатих ракет – 167 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,
- спеціальної техніки – 70 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
ВІДЕО ДНЯ