Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ вже знищили 1 700 танків окупантів

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 09:03
Знищений танк окупантів. Фото Генерального штабу ЗСУ з Facebook

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 38 750 військових, 1700 танків, 3 905 ББМ та 703 безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 700 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,
  • артилерійських систем – 856 (+5) од,
  • РСЗВ – 250 (+2) од,
  • засобів ППО – 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+1) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
  • крилатих ракет – 167 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 70 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона

Посли ЄС узгодили нові санкції проти РФ – ЗМІ

США готують для України ще чотири HIMARS

відеоДжонсон дав поради своєму наступнику: тримайтеся американців і захищайте українців

уточненоУ РНБО нарахували 86 українців, які можуть потрапити в реєстр олігархів

Лавров заявив, що "географічні завдання" Росії в війні змінилися

Усі новини...
Росія
Чернігівщину й Сумщину обстріляли, по Донбасу й Одещині випустили ракети – ОВА 
Зведення Генштабу: В російських підрозділах процвітає непокора і пияцтво
ISW: Путін може погрожувати ядерною зброєю задля зупинки українського контрнаступу
Останні новини
19:14
Жителів Нікополя через обстріли закликали тимчасово переселитися вглиб району
19:04
Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери і боєприпаси
18:58
У Раді погодили відтермінування платежів за євробондами – це збереже $5 мільярдів
18:54
відеоУкраїнські бійці взяли в полон російського розвідника
18:53
Замість Coca-Cola росіян будуть поїти іван-чаєм: Путін дав вказівку
18:42
"Вагнерівці" збирають у російських колоній по кілька десятків найманців - росЗМІ
18:37
Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона
18:34
Уряд ФРН планує викупити 30% акцій енергогіганта Uniper у якості пакета порятунку – ЗМІ
18:21
З початку війни Україна повернула 46 дітей, депортованих у Росію
18:09
Глава Пентагону: війна в Україні на "критичному" етапі, наша підтримка важлива
Усі новини...