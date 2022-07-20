ВСУ уже уничтожили 1 700 танков оккупантов

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 38 750 военных, 1 700 танков, 3 905 ББМ и 703 беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 38 750 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 700 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 905 (+13) ед,

артиллерийских систем – 856 (+5) ед,

РСЗО – 250 (+2) ед,

средств ПВО – 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+1) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),

крылатых ракет – 167 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 775 (+8) ед,

специальной техники – 70 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.