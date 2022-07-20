ВСУ уже уничтожили 1 700 танков оккупантов
Среда, 20 июля 2022, 09:03
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 38 750 военных, 1 700 танков, 3 905 ББМ и 703 беспилотника.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 38 750 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 700 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 905 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 856 (+5) ед,
- РСЗО – 250 (+2) ед,
- средств ПВО – 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+1) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),
- крылатых ракет – 167 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 775 (+8) ед,
- специальной техники – 70 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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