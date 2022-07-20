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ВСУ уже уничтожили 1 700 танков оккупантов

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 09:03
Уничтоженный танк оккупантов. Фото Генерального штаба ВСУ с Facebook

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 38 750 военных, 1 700 танков, 3 905 ББМ и 703 беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 750 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 700 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 905 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 856 (+5) ед,
  • РСЗО – 250 (+2) ед,
  • средств ПВО – 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+1) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),
  • крылатых ракет – 167 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 775 (+8) ед,
  • специальной техники – 70 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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