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Окупант пожалівся родичці, що росіяни програють в Україні

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 10:46
Знищений танк окупантів. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

СБУ опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта з родичами, під час якої загарбник жаліється, що російська армія програє в Україні, але цього ніколи не покажуть по телевізору.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що ЗСУ тотально знищує їхні війська під Харковом. Така реальність різко контрастує з псевдопереможними картинками армії РФ, які їм показують по телевізору. А родичам російських загарбників складно змиритися з тим, що їхні "вояки" несуть шалені втрати від українських захисників".

Деталі: СБУ публікує телефонну розмову окупанта з родичами з Підмосков’я.

- Ну, вас обстреливают, нет?

- Ну, каждый день.

- Вот сволочи, хохляцкое отродье.

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- Нас давят, мы проигрываем пока.  

- Ну, это у вас проигрывают, а там то выигрывают везде.

- Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем.

Окупант визнає, що у їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90, а рівень підготовки танкістів та артилеристів у Росії дуже низький, бо їх "по 2 дні навчили, і відправили на передок, а вони зовсім не можуть попасти в ціль".

При цьому, за словами загарбника, російська артилерія "настільки крива, що там можна в кілометрах вимірювати промахи".

Теми: СБУРосіявійна
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