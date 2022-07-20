Оккупант пожаловался родственнице, что россияне проигрывают в Украине

СБУ опубликовала очередной перехват разговора оккупанта с родственниками, во время которого захватчик жалуется, что российская армия проигрывает в Украине, но этого никогда не покажут по телевизору.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Россияне никак не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожает их войска под Харьковом. Такая реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии РФ, которые показывают им по телевизору. А родственникам российских захватчиков сложно смириться с тем, что их "воины" несут безумные потери от украинских защитников".

Детали: СБУ публикует телефонный разговор оккупанта с родственниками из Подмосковья.

– Ну, вас обстреливают, нет?

– Ну, каждый день.

– Вот сволочи, хохляцкое отродье.

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- Нас давят, мы проигрываем пока.

– Ну, это у вас проигрывают, а там то выигрывают везде.

– Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле здесь совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем.

Оккупант признает, что в их полку осталось около 14 танков из 90, а уровень подготовки танкистов и артиллеристов в России очень низкий, потому что их "по 2 дня поучили и отправили на передок, а они совсем не могут попасть в цель".

При этом, по словам захватчика, российская артиллерия "настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи".