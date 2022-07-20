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У Лазурному знищили надсучасну РЛС росіян

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 11:21
РЛС "Подлет". Фото armyinform.com.ua

Збройні сили України знищили надсучасну радіолокаційну станцію росіян у селищі Лазурне Херсонської області.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Дослівно Сухопутні війська: "В Лазурному знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 Подлет". 

 
Фото Сухопутних військ ЗСУ з Facebook 

Деталі: Повідомляється, що РЛС росіян знищили більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ.

Для довідки: РЛС 48Я6-К1 "Подлет" – універсальна мобільна твердотільна трикоординатна станція радіолокації з фазованою антенною решіткою кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці.

РЛС розроблена концерном ППО "Алмаз-Антей" для Повітряно-Космічних Сил Росії.

Комплекс призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300, С-400 та подібних до них. Держвипробування комплексу розпочали у 2010 році, перші поставки РЛС "Подлет-К1" до військ ППО Росії розпочали у 2015 році.

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Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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