Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Лазурном уничтожили сверхсовременную РЛС россиян

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 11:21
В Лазурном уничтожили сверхсовременную РЛС россиян
РЛС "Подлет". Фото armyinform.com.ua

Вооруженные силы Украины уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию россиян в поселке Лазурное Херсонской области.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Дословно Сухопутные войска: "В Лазурном уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 Подлет". 

Реклама:
 
ФОТО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВСУ С FACEBOOK

Детали: Сообщается, что РЛС россиян уничтожили более чем за 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ.

Для справки: РЛС 48Я6-К1 "Подлет" – универсальная мобильная твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

РЛС разработана концерном ПВО "Алмаз-Антей" для Воздушно-Космических Сил России.

ВИДЕО ДНЯ

Комплекс предназначен для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и им подобных. Госиспытания комплекса начали в 2010 году, первые поставки РЛС "Подлет-К1" в войска ПВО России начали в 2015 году.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: