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В Лазурном уничтожили сверхсовременную РЛС россиян

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 11:21
РЛС "Подлет". Фото armyinform.com.ua

Вооруженные силы Украины уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию россиян в поселке Лазурное Херсонской области.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Дословно Сухопутные войска: "В Лазурном уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 Подлет". 

 
ФОТО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВСУ С FACEBOOK

Детали: Сообщается, что РЛС россиян уничтожили более чем за 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ.

Для справки: РЛС 48Я6-К1 "Подлет" – универсальная мобильная твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

РЛС разработана концерном ПВО "Алмаз-Антей" для Воздушно-Космических Сил России.

Комплекс предназначен для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и им подобных. Госиспытания комплекса начали в 2010 году, первые поставки РЛС "Подлет-К1" в войска ПВО России начали в 2015 году.

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Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
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