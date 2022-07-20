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ССО отримали дані про "бучанських катів" - уссурійську десантно-штурмову бригаду

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 11:56

Сили спецоперацій отримали дані на військових 83 окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ, які причетні до звірств у Бучі.

Джерело: сайт "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Деякі військові РФ можуть вірити, що вони зможуть уникнути публічності та відповідно покарання. Але досвід розслідування катастрофи МН17 показав інше.

Як відомо, деяку інформацію стосовно командирів та безпосередніх виконавців атаки проти авіалайнеру надали деякі російські військові, що вирішили скористатися програмою захисту свідків, яку запропонували Нідерланди у партнерстві з іншими європейськими країнами.

Вочевидь, вони зрозуміли, що рано чи пізно міжнародне розслідування зможе розкрити всі деталі катастрофи, а тому краще перебувати в статусі свідка аніж обвинуваченого.

Напевно, така сама логіка була у деяких небайдужих військовослужбовців 83 окремої десантно-штурмової бригади (військова частина 71289, пункт постійної дислокації – місто Уссурійськ Приморського краю).

Нещодавно на адресу Центру національного спротиву був надісланий цілий масив даних про військових з цієї частини. Разом з іншими підрозділами ця бригада брала участь в наступі на Київську область в лютому 2022 року і встигла "засвітитися" в Бучі.

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Тепер ЦНС має в своєму розпорядженні різні матеріали – фотографії, паспорти, службові посвідчення, адреси та фото місць проживання, фінансові документи. При чому не лише самих військових, а й членів їхніх сімей. Також є і багато службової інформації, як-от накази, інструкції, списки особового складу, відомості тощо".

 
 

Деталі: Зазначається, що на даний момент вже завершено перевірку  достовірності надісланих даних. І тепер ЦНС розпочинає серію публікацій цих даних. Тут і внутрішні паспорти, і військові посвідчення, є свідоцтва про народження або техпаспорти на машини.

 

Крім того є і заявки на оформлення службових закордонних паспортів для відправки підрозділів у відрядження до Сирії.

Тепер ЦНС знає зокрема і склад родин десантників 83-ї бригади.

 
 

Дослівно: "Є фото особового складу, їх дуже багато. При чому не лише для документів, а й наприклад, для стенду, на який дуже хотів потрапити командир 2-ї гаубичної артилерійської батареї гаубичного артилерійського дивізіону гвардії капітан Хрюнов Валерій Валерійович. До речі, 1 липня 2016 року він  одружився. Але, схоже, що гірко йому буде не від одруження.

В наступній публікації ЦНС поділиться новою порцією документів і розповість про те, як організована бойова підготовка російських десантників. Завдяки сумлінним командирам зможемо влаштувати й екскурсію по квартирах окупантів.

А вони самі можуть чітко знати, що ніхто з них не уникне відповідальності, тим паче воєнні злочини не мають терміну давності. І тепер Україна має для цього набагато більше даних".

 

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Теми: розвідкаКиївська областьвійна
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