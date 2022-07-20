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ССО отримали дані про "бучанських катів" - уссурійську десантно-штурмову бригаду

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 11:56
ССО отримали дані про бучанських катів - уссурійську десантно-штурмову бригаду

Сили спецоперацій отримали дані на військових 83 окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ, які причетні до звірств у Бучі.

Джерело: сайт "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Деякі військові РФ можуть вірити, що вони зможуть уникнути публічності та відповідно покарання. Але досвід розслідування катастрофи МН17 показав інше.

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Як відомо, деяку інформацію стосовно командирів та безпосередніх виконавців атаки проти авіалайнеру надали деякі російські військові, що вирішили скористатися програмою захисту свідків, яку запропонували Нідерланди у партнерстві з іншими європейськими країнами.

Вочевидь, вони зрозуміли, що рано чи пізно міжнародне розслідування зможе розкрити всі деталі катастрофи, а тому краще перебувати в статусі свідка аніж обвинуваченого.

Напевно, така сама логіка була у деяких небайдужих військовослужбовців 83 окремої десантно-штурмової бригади (військова частина 71289, пункт постійної дислокації – місто Уссурійськ Приморського краю).

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Нещодавно на адресу Центру національного спротиву був надісланий цілий масив даних про військових з цієї частини. Разом з іншими підрозділами ця бригада брала участь в наступі на Київську область в лютому 2022 року і встигла "засвітитися" в Бучі.

Тепер ЦНС має в своєму розпорядженні різні матеріали – фотографії, паспорти, службові посвідчення, адреси та фото місць проживання, фінансові документи. При чому не лише самих військових, а й членів їхніх сімей. Також є і багато службової інформації, як-от накази, інструкції, списки особового складу, відомості тощо".

 
 

Деталі: Зазначається, що на даний момент вже завершено перевірку  достовірності надісланих даних. І тепер ЦНС розпочинає серію публікацій цих даних. Тут і внутрішні паспорти, і військові посвідчення, є свідоцтва про народження або техпаспорти на машини.

 

Крім того є і заявки на оформлення службових закордонних паспортів для відправки підрозділів у відрядження до Сирії.

Тепер ЦНС знає зокрема і склад родин десантників 83-ї бригади.

 
 

Дослівно: "Є фото особового складу, їх дуже багато. При чому не лише для документів, а й наприклад, для стенду, на який дуже хотів потрапити командир 2-ї гаубичної артилерійської батареї гаубичного артилерійського дивізіону гвардії капітан Хрюнов Валерій Валерійович. До речі, 1 липня 2016 року він  одружився. Але, схоже, що гірко йому буде не від одруження.

В наступній публікації ЦНС поділиться новою порцією документів і розповість про те, як організована бойова підготовка російських десантників. Завдяки сумлінним командирам зможемо влаштувати й екскурсію по квартирах окупантів.

А вони самі можуть чітко знати, що ніхто з них не уникне відповідальності, тим паче воєнні злочини не мають терміну давності. І тепер Україна має для цього набагато більше даних".

 

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Теми: розвідкаКиївська областьвійна
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