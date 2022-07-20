ССО получили данные о "бучанских палачах" - уссурийской десантно-штурмовой бригаде

Силы спецопераций получили данные на военных 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче.

Источник: сайт "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Некоторые военные РФ могут верить, что они смогут избежать публичности и соответственно наказания. Но опыт расследования крушения МН17 показал другое.

Как известно, некоторую информацию относительно командиров и непосредственных исполнителей атаки против авиалайнера предоставили некоторые российские военные, решившие воспользоваться программой защиты свидетелей, предложенной Нидерландами в партнерстве с другими европейскими странами.

Очевидно, они поняли, что рано или поздно международное расследование сможет раскрыть все детали крушения, а потому лучше находиться в статусе свидетеля, чем обвиняемого.

Наверное, такая же логика была у некоторых неравнодушных военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (военная часть 71289, пункт постоянной дислокации – город Уссурийск Приморского края).

Недавно в адрес Центра национального сопротивления был направлен целый массив данных о военных из этой части. Вместе с другими подразделениями эта бригада участвовала в наступлении на Киевскую область в феврале 2022 года и успела "засветиться" в Буче.

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Теперь ЦНС располагает разными материалами – фотографиями, паспортами, служебными удостоверениями, адресами и фото мест проживания, финансовыми документами. Причем не только самих военных, но и членов их семей. Также есть и много служебной информации, таких как приказы, инструкции, списки личного состава, сведения и т.д.".

Детали: Отмечается, что в настоящее время уже завершена проверка достоверности отправленных данных. И сейчас ЦНС начинает серию их публикаций. Здесь и внутренние паспорта, и военные удостоверения, есть свидетельства о рождении или техпаспорта на машины.

Кроме того, есть и заявки на оформление служебных загранпаспортов для отправки подразделений в командировку в Сирию.

Теперь ЦНС знает в том числе и состав семей десантников 83-й бригады.

Дословно: Есть фото личного состава, их очень много. Причем не только для документов, но и для стенда, на который очень хотел попасть командир 2-й гаубической артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии капитан Хрюнов Валерий Валерьевич. Кстати, 1 июля 2016 года он женился. Но, похоже, горько ему будет не от женитьбы.

В следующей публикации ЦНС поделится новой порцией документов и расскажет о том, как организована боевая подготовка российских десантников. Благодаря добросовестным командирам сможем устроить и экскурсию по квартирам оккупантов.

А они сами могут четко знать, что никто из них не уйдет от ответственности, тем более военные преступления не имеют срока давности. И теперь у Украины есть для этого гораздо больше данных".

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