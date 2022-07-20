Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща спростила отримання "карти поляка" для українців, не потрібно виїжджати з країни

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 12:13

Уряд Польщі затвердив пропозицію Міністерства закордонних справ щодо спрощення правил отримання "карти поляка" для громадян України, які отримали притулок після російського вторгнення.

Про це йдеться у заяві на сайті польського Кабміну, пише "Європейська правда".

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 29 липня, документ на отримання "карти поляка" можна буде подати в будь-якому управлінні одного з 16 воєводств відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни.

Реклама:

"Завдяки цьому буде виконано встановлений законом обов'язок щодо надання правомочним особам можливості подати заяву на отримання "карти поляка", незважаючи на призупинення діяльності більшості консульств Республіки Польща в Україні через агресію Російської Федерації проти цієї країни", - наголошується в повідомленні.

Заяви можуть подати як ті, хто вже мав "карту поляка", так і ті, хто подає заявку вперше. Документи можна отримати там, де подано заяви, без необхідності виїжджати до України.

Зазначені положення поширюватимуться і на громадян Білорусі та Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що країни ЄС досі не узгодили між собою правила для українців, які через війну виїхали за кордон і отримали тимчасовий захист в одній з країн, у зв’язку з чим можливо отримати проблеми під час мандрівок між країнами блоку або у разі короткострокового повернення в Україну.

Теми: ПольщакордонУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Польща
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: