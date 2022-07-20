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Польша упростила получение "карты поляка" для украинцев, не нужно выезжать из страны

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 12:13

Правительство Польши утвердило предложение Министерства иностранных дел об упрощении правил получения "карты поляка" для граждан Украины, получивших убежище после российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении на сайте польского Кабмина, пишет "Европейская правда".

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 29 июля, документ на получение "карты поляка" можно будет подать в любом управлении одного из 16 воеводств в соответствии с местом пребывания в Польше, а не, как в предыдущих правилах, - только в польских консульствах за пределами страны.

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"Благодаря этому будет выполнена установленная законом обязанность по предоставлению правомочным лицам возможности подать заявление на получение Карты поляка, несмотря на приостановку деятельности большинства консульств Республики Польша в Украине из-за агрессии Российской Федерации против этой страны", - отмечается в сообщении.

Заявления могут подать как те, кто уже имел "карту поляка", так и те, кто подает заявку впервые. Документы можно получить там, где поданы заявления, без необходимости выезжать в Украину.

Указанные положения будут распространяться и на граждан Беларуси и России.

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Ранее сообщалось, что страны ЕС до сих пор не согласовали между собой правила для украинцев, из-за войны выехавших за границу и получивших временную защиту в одной из стран, в связи с чем можно получить проблемы во время путешествий между странами блока или в случае краткосрочного возвращения в Украине.

Темы: ПольшаграницаУкраина
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