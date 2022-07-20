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Польша упростила получение "карты поляка" для украинцев, не нужно выезжать из страны

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 12:13

Правительство Польши утвердило предложение Министерства иностранных дел об упрощении правил получения "карты поляка" для граждан Украины, получивших убежище после российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении на сайте польского Кабмина, пишет "Европейская правда".

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 29 июля, документ на получение "карты поляка" можно будет подать в любом управлении одного из 16 воеводств в соответствии с местом пребывания в Польше, а не, как в предыдущих правилах, - только в польских консульствах за пределами страны.

"Благодаря этому будет выполнена установленная законом обязанность по предоставлению правомочным лицам возможности подать заявление на получение Карты поляка, несмотря на приостановку деятельности большинства консульств Республики Польша в Украине из-за агрессии Российской Федерации против этой страны", - отмечается в сообщении.

Заявления могут подать как те, кто уже имел "карту поляка", так и те, кто подает заявку впервые. Документы можно получить там, где поданы заявления, без необходимости выезжать в Украину.

Указанные положения будут распространяться и на граждан Беларуси и России.

Ранее сообщалось, что страны ЕС до сих пор не согласовали между собой правила для украинцев, из-за войны выехавших за границу и получивших временную защиту в одной из стран, в связи с чем можно получить проблемы во время путешествий между странами блока или в случае краткосрочного возвращения в Украине.

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Темы: ПольшаграницаУкраина
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