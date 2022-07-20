В Україні викрили 45 каналів переправлення чоловіків за кордон - поліція 

Поліція викрила 45 каналів незаконного переправлення чоловіків за кордон та затримала 63 підозрюваних, серед яких є іноземці, прикордонники та працівники митниці.

Джерело: департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram та Міністерство внутрішніх справ у Facebook

Деталі: Учасники злочинної групи публікували в соцмережах інформацію щодо можливого переправлення за кордон та домовлялися з клієнтом про зустріч. Вони пропонували чоловікам переправити їх через кордон річкою на човні, вплав у водолазному спорядженні або пішки в обхід офіційних пунктів пропуску.

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Вартість послуги - від 1000 до 20 000 доларів з однієї людини. Всього вони отримали майже 200 000 доларів за свою діяльність.

Упродовж чотирьох місяців правоохоронці затримали 63 людини, серед яких є громадяни інших країн.

Дослівно: "Зокрема на Закарпатті затримали 18 зловмисників, на Львівщині – 11, у Чернівецькій області – 14, на Одещині – 10. Також було затримано двоє порушників на Вінничині та одного - у Рівненській області. Серед спільників були працівник митниці та прикордонних служб, які під час перетину кордону не заносили документи до систем".