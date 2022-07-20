В Украине разоблачили 45 каналов переправки мужчин за границу – полиция

Полиция разоблачила 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу и задержала 63 подозреваемых, среди которых иностранцы, пограничники и работники таможни.

Источник: департамент стратегических расследований Нацполиции в Telegram и Министерство внутренних дел в Facebook

Детали: Участники преступной группы публиковали в соцсетях информацию о возможной переправке за границу и договаривались с "клиентом" о встрече. Они предлагали мужчинам переправить их через границу на лодке, вплавь в водолазном снаряжении или пешком в обход официальных пунктов пропуска.

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Стоимость услуги – от 1000 до 20 000 долларов с одного человека. Всего они получили около 200 000 долларов за свою деятельность.

За четыре месяца правоохранители задержали 63 человека, среди которых есть граждане других стран.

Дословно: "В частности на Закарпатье задержали 18 злоумышленников, во Львовской области – 11, в Черновицкой области – 14, в Одесской области – 10. Также были задержаны двое нарушителей в Винницкой области и одного – в Ровенской области. Среди подельников были работник таможни и пограничных служб, которые при пересечении границы не заносили документы в системы".