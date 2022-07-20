Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине разоблачили 45 каналов переправки мужчин за границу – полиция

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 13:18

Полиция разоблачила 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу и задержала 63 подозреваемых, среди которых иностранцы, пограничники и работники таможни.

Источник: департамент стратегических расследований Нацполиции в Telegram и Министерство внутренних дел в Facebook 

Детали: Участники преступной группы публиковали в соцсетях информацию о возможной переправке за границу и договаривались с "клиентом" о встрече. Они предлагали мужчинам переправить их через границу на лодке, вплавь в водолазном снаряжении или пешком в обход официальных пунктов пропуска. 

Реклама:

Стоимость услуги – от 1000 до 20 000 долларов с одного человека. Всего они получили около 200 000 долларов за свою деятельность.

За четыре месяца правоохранители задержали 63 человека, среди которых есть граждане других стран.

Дословно: "В частности на Закарпатье задержали 18 злоумышленников, во Львовской области – 11, в Черновицкой области – 14, в Одесской области – 10. Также были задержаны двое нарушителей в Винницкой области и одного – в Ровенской области. Среди подельников были работник таможни и пограничных служб, которые при пересечении границы не заносили документы в системы".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: полициямобилизацияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
полиция
Филатов о резонансной стрельбе в Днепре: Полностью на стороне патрульных
Применение огнестрельного оружия полицейским в Днепре: правовой разбор ситуации
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: