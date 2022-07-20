Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров заявив, що "географічні завдання" Росії в війні змінилися

Олена РощінаСереда, 20 липня 2022, 13:48
Лавров заявив, що географічні завдання Росії в війні змінилися
Сергій Лавров, фото ТАСС

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну та пригрозив захопленням нових територій у разі постачання Україні далекобійної зброї.

Джерело: Лавров в інтерв'ю РИА Новости та RT

Пряма мова: "Щодо спеціальної військової операції та географічних координат, президент сказав дуже чітко, як ви його й процитували: денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз із території України, це завдання й залишається...

Реклама:

Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року.

Нині географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо".

Деталі: Лавров стверджує, що в міру того, як Захід "накачує Україну" дедалі більш далекобійною зброєю, наприклад, HIMARS, "географічні завдання спецоперації" відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі.

ВІДЕО ДНЯ

"Тому що ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський чи хто його замінить, знаходилася зброя, яка становитиме пряму загрозу нашій території та території тих республік, які оголосили про свою незалежність, які хочуть своє майбутнє визначити самостійно", – обґрунтував він свою погрозу.

Теми: війнаРосіяЛавров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: