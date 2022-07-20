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Лавров заявив, що "географічні завдання" Росії в війні змінилися

Олена РощінаСереда, 20 липня 2022, 13:48
Сергій Лавров, фото ТАСС

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну та пригрозив захопленням нових територій у разі постачання Україні далекобійної зброї.

Джерело: Лавров в інтерв'ю РИА Новости та RT

Пряма мова: "Щодо спеціальної військової операції та географічних координат, президент сказав дуже чітко, як ви його й процитували: денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз із території України, це завдання й залишається...

Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року.

Нині географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо".

Деталі: Лавров стверджує, що в міру того, як Захід "накачує Україну" дедалі більш далекобійною зброєю, наприклад, HIMARS, "географічні завдання спецоперації" відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі.

"Тому що ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський чи хто його замінить, знаходилася зброя, яка становитиме пряму загрозу нашій території та території тих республік, які оголосили про свою незалежність, які хочуть своє майбутнє визначити самостійно", – обґрунтував він свою погрозу.

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Теми: війнаРосіяЛавров
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