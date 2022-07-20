Лавров заявил, что "географические задачи" России в войне изменились

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину и пригрозил захватом новых территорий в случае поставок Украине дальнобойного оружия.

Источник: Лавров в интервью РИА Новости и RT

Прямая речь: "Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается...

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Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года.

Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво".

Детали: Лавров утверждает, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, например, HIMARS, "географические задачи спецоперации" будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

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"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", – обосновал он свою угрозу.