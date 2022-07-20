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Лавров заявил, что "географические задачи" России в войне изменились

Елена РощинаСреда, 20 июля 2022, 13:48
Сергей Лавров, фото ТАСС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину и пригрозил захватом новых территорий в случае поставок Украине дальнобойного оружия.

Источник: Лавров в интервью РИА Новости и RT

Прямая речь: "Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается... 

Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года.

Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво".

Детали: Лавров утверждает, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, например, HIMARS, "географические задачи спецоперации" будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", – обосновал он свою угрозу.

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Темы: войнаРосcияЛавров
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