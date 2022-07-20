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Екссудді з Луцька дали 3 роки за хабар у $500

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 14:24
Екссудді з Луцька дали 3 роки за хабар у $500
Суддя Ющук. Фото ВРП

Вищий антикорупційний суд засудив до 3 років в’язниці екссуддю Луцького міськрайонного суду Олега Ющука за обвинуваченням у корупції.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно ЦПК: "Ющуку призначили 3 роки позбавлення волі і взяли під варту в залі суду. Вирок ухвалили судді ВАКС Євген Крук, Інна Білоус та Олексій Кравчук. Один із суддів ухвалив окрему думку.

Антикорупційна прокуратура звинувачує Ющука у зловживанні впливом і отриманні 500 доларів для впливу на свого колегу".

Деталі: Повідомляється, що Ющук обіцяв мешканцю села Підгайці, на якого у грудні 2017 року склали протокол за нетверезе водіння, вплинути на свого колегу Андрія Сівчука, який мав розглядати цю справу. Суддя заявив, що за 500 доларів справу закрить за строками.

У березні суддю Ющука затримали "на гарячому" і повідомили про підозру у зловживанні впливом. Сівчука теж спершу затримали та провели обшук у його кабінеті, але потім справу щодо нього закрили.

ЦПК зазначає, що Вища рада правосуддя замість звільнити суддю Ющука, відправила його у почесну відставку із довічним утриманням. Але якщо вирок набере законної сили, то відставка судді може бути скасована.

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Нині у сторін є 30 днів на те, щоб оскаржити вирок до апеляційної палати ВАКС.   

Теми: Антикорупційний судсудЛуцькхабар
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