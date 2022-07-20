Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Екссудді з Луцька дали 3 роки за хабар у $500

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 14:24
Суддя Ющук. Фото ВРП

Вищий антикорупційний суд засудив до 3 років в’язниці екссуддю Луцького міськрайонного суду Олега Ющука за обвинуваченням у корупції.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно ЦПК: "Ющуку призначили 3 роки позбавлення волі і взяли під варту в залі суду. Вирок ухвалили судді ВАКС Євген Крук, Інна Білоус та Олексій Кравчук. Один із суддів ухвалив окрему думку.

Антикорупційна прокуратура звинувачує Ющука у зловживанні впливом і отриманні 500 доларів для впливу на свого колегу".

Деталі: Повідомляється, що Ющук обіцяв мешканцю села Підгайці, на якого у грудні 2017 року склали протокол за нетверезе водіння, вплинути на свого колегу Андрія Сівчука, який мав розглядати цю справу. Суддя заявив, що за 500 доларів справу закрить за строками.

У березні суддю Ющука затримали "на гарячому" і повідомили про підозру у зловживанні впливом. Сівчука теж спершу затримали та провели обшук у його кабінеті, але потім справу щодо нього закрили.

ЦПК зазначає, що Вища рада правосуддя замість звільнити суддю Ющука, відправила його у почесну відставку із довічним утриманням. Але якщо вирок набере законної сили, то відставка судді може бути скасована.

Нині у сторін є 30 днів на те, щоб оскаржити вирок до апеляційної палати ВАКС.   

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Антикорупційний судсудЛуцькхабар
Головне сьогодні

Резніков озвучив результати "Рамштайну-4": є нові зобов’язання по суші, морю і небу

Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення"

В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича - джерела

Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона

Посли ЄС узгодили нові санкції проти РФ – ЗМІ

США готують для України ще чотири HIMARS

Усі новини...
Антикорупційний суд
100 днів антикору під час війни
"Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського" передали українській армії
Антикорупційний суд ухвалив перший вирок в умовах повномасштабної війни з Росією
Останні новини
00:19
Сумщина: росіяни гатили по громадах області, понад 80 прильотів
23:40
"Динамо" зіграло унічию з "Фенербахче" в кваліфікації ЛЧ
23:22
Франція витратить 85 млн євро для поповнення запасів САУ Caesar, які вона передала Україні
23:18
Новини 20 липня: Україна "заморожує" виплати зовнішнього боргу, газовий шантаж від Росії
23:15
У Херсоні, Скадовську та Харкові очевидці повідомляють про вибухи
22:46
США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS – Пентагон
22:33
Єврооблігації України відреагували на прохання заморозити виплати на два роки
22:27
"Мама Ріта". Як бойова медикиня рятує поранених бійців
22:23
Представник України на переговорах з РФ розповів деталі експорту зерна Чорним морем
22:16
Росія випробовує на Україні все те, що може застосувати проти Європи – Зеленський
Усі новини...