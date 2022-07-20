Экс-судье из Луцка дали 3 года за взятку в $500

Высший антикоррупционный суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-судью Луцкого горрайонного суда Олега Ющука по обвинению в коррупции.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно ЦПК: "Ющуку назначили 3 года лишения свободы и заключили под стражу в зале суда. Приговор вынесли судьи ВАКС Евгений Крук, Инна Билоус и Алексей Кравчук. Один из судей написал особое мнение.

Антикоррупционная прокуратура обвиняет Ющука в злоупотреблении влиянием и получении 500 долларов для влияния на своего коллегу".

Детали: Сообщается, что Ющук обещал жителю села Подгайцы, на которого в декабре 2017 года составили протокол за нетрезвое вождение, повлиять на своего коллегу Андрея Сивчука, который должен был рассматривать это дело. Судья заявил, что за 500 долларов дело закроют по срокам.

В марте судью Ющука задержали "на горячем" и сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Сивчука тоже сначала задержали и провели обыск в его кабинете, но потом дело в отношении него было закрыто.

ЦПК отмечает, что Высший совет правосудия вместо уволить судью Ющука отправил его в почетную отставку с пожизненным содержанием. Но если приговор вступит в законную силу, то отставка судьи может быть отменена.

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Сейчас у сторон есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор в апелляционную палату ВАКС.