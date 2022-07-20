Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-судье из Луцка дали 3 года за взятку в $500

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 14:24
Экс-судье из Луцка дали 3 года за взятку в $500
Судья Ющук. Фото ВСП

Высший антикоррупционный суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-судью Луцкого горрайонного суда Олега Ющука по обвинению в коррупции.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно ЦПК: "Ющуку назначили 3 года лишения свободы и заключили под стражу в зале суда. Приговор вынесли судьи ВАКС Евгений Крук, Инна Билоус и Алексей Кравчук. Один из судей написал особое мнение.

Реклама:

Антикоррупционная прокуратура обвиняет Ющука в злоупотреблении влиянием и получении 500 долларов для влияния на своего коллегу".

Детали: Сообщается, что Ющук обещал жителю села Подгайцы, на которого в декабре 2017 года составили протокол за нетрезвое вождение, повлиять на своего коллегу Андрея Сивчука, который должен был рассматривать это дело. Судья заявил, что за 500 долларов дело закроют по срокам.

В марте судью Ющука задержали "на горячем" и сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Сивчука тоже сначала задержали и провели обыск в его кабинете, но потом дело в отношении него было закрыто.

ВИДЕО ДНЯ

ЦПК отмечает, что Высший совет правосудия вместо уволить судью Ющука отправил его в почетную отставку с пожизненным содержанием. Но если приговор вступит в законную силу, то отставка судьи может быть отменена.

Сейчас у сторон есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор в апелляционную палату ВАКС.

Темы: Антикоррупционный судсудЛуцквзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Антикоррупционный суд
Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси
ВАКС обязал депутата-взяточника перечислить 2 миллиона на дроны для ВСУ
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: