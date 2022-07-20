Джонсон дав поради своєму наступнику: тримайтеся американців і захищайте українців

Прем’єр Британії Борис Джонсон під час останньої на посаді серії запитань до прем’єра в британському парламенті дав поради своєму наступнику чи наступниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У своїй заключній промові він заявив: "Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не був".

Реклама:

"По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди" - наголосив Джонсон.

Також він порадив зменшити податки і провести дерегуляцію всюди, де є така можливість, щоб залучити інвестиції.

"Я люблю Міністерство фінансів, але пам’ятайте, що якби ми завжди прислухалися до Міністерства фінансів, ми б не побудували М25 або тунель під Ла-Маншем" - зазначив прем’єр, який невдовзі залишить посаду.

ВІДЕО ДНЯ

"Зосередьтеся на дорозі попереду, але завжди не забувайте перевіряти дзеркало заднього виду. І пам’ятайте про бульбашку. Важливий не Twitter, а люди, які прислали нас сюди" - наголосив Джонсон.

Британські депутати-консерватори у середу востаннє будуть голосувати за претендентів на посаду лідера партії, щоб визначити двох фіналістів передвиборчих перегонів.

"Hasta la vista, baby!": Джонсон попрощався з посадою прем'єра pic.twitter.com/cdsDpWAWxj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2022

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.