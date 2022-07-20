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Джонсон дал совет преемнику: держитесь американцев и защищайте украинцев

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 16:05
Джонсон дал совет преемнику: держитесь американцев и защищайте украинцев
Борис Джонсон, фото Getty Images

Премьер Британии Борис Джонсон во время последней в должности серии вопросов к премьеру в британском парламенте дал советы своему преемнику или преемнице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В своей заключительной речи он заявил: "Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был".

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"Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", - подчеркнул Джонсон.

Также он посоветовал снизить налоги и провести дерегуляцию повсюду, где есть такая возможность, чтобы привлечь инвестиции.

"Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 или тоннель под Ла-Маншем" - отметил премьер, который вскоре покинет пост.

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"Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте проверять зеркало заднего вида. И помните о пузырьке. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда", - подчеркнул Джонсон.

Британские депутаты-консерваторы в среду в последний раз будут голосовать за претендентов на должность лидера партии, чтобы определить двух финалистов предвыборной гонки.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.

Темы: Борис ДжонсонУкраинаувольнениеСША
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