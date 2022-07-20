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Вночі ЗСУ знищили артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 17:11
Фото: ОК "Північ"

В ніч на 20 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили польовий артилерійський склад армії РФ в районі Дослідного на Херсонщині.

Джерело: повідомлення ОП "Південь"

Дослівно: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань тільки за цю ніч забезпечено зменшення ворожої армії на 11 рашистів і гаубицю "Мста-Б" із тягачем, а також знищено польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині".

Що цьому передувало: Згідно даних обласної адміністрації у Херсоні та у передмістях вночі було чутно прильоти ракет. На території області тривали пожежі, спричинені бойовими діями. Критична ситуація залишається у Бериславському та Каховському районах.

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Теми: ХерсонарміяРосія
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