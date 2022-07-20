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Ночью ВСУ уничтожили артиллерийский склад в районе Опытного в Херсонской области

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 17:11
Ночью ВСУ уничтожили артиллерийский склад в районе Опытного в Херсонской области
Фото: ОК "Юг"

В ночь на 20 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад армии РФ в районе Опытного в Херсонской области.

Источник: сообщение ОП "Юг"

Дословно: "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач только за эту ночь обеспечено уменьшение вражеской армии на 11 рашистов и гаубицу "Мста-Б" с тягачем, а также уничтожен полевой артиллерийский склад в районе Опытного в Херсонской области".

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Что этому предшествовало: Согласно данным облгосадминистрации в Херсоне и в пригородах ночью были слышны прилеты ракет. На территории области продолжались пожары, вызванные боевыми действиями. Критическая ситуация остается в Бериславском и Каховском районах.

Темы: ХерсонармияРосcия
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