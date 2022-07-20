У Запорізькій області двоє комбайнерів підірвалися на міні
Середа, 20 липня 2022, 17:38
В селі Новопавлівка запорізької області комбайн наїхав на противотанкову міну, в результаті чого двох людей госпіталізували.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "В с. Новопавлівка Пологівського району внаслідок наїзду комбайну на противотанкову міну сталося загоряння на площі близько 50 кв.м. Водій комбайну разом з помічником госпіталізовані до медичного закладу".
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Деталі: Вказується, що підрозділам ДСНС вдалося вчасно загасити займання та врятувати від вогню 20 га посівів.