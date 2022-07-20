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В Запорожской области два комбайнера взорвались на мини

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 17:38

В селе Новопавловка Запорожской области комбайн наехал на противотанковую мину, в результате чего два человека были госпитализированы.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "В с. Новопавловка Пологовского района в результате наезда комбайна на противотанковую мину произошло возгорание на площади около 50 кв. Водитель комбайна вместе с помощником госпитализированы в медицинское учреждение".

Подробности: Указывается, что подразделениям ГСЧС удалось вовремя потушить возгорание и спасти от огня 20 га посевов.

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Темы: Запорожьевойна
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