"Нас було 670, а зараз – 130": окупант у перехоплені скаржиться, що на війну гребуть усіх підряд
Середа, 20 липня 2022, 17:59
У новому перехопленні розмов окупант скаржиться своєму другу, що російські загарбники не виплачують обіцяну заробітну плату і гребуть на війну всіх підряд.
Джерело: головне управління розвідки
Пряма мова: "Поставили палатку у центрі міста, де я живу. Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Лиш би сказав – поїду.
Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147, ну уже навіть менше - 130 десь так".
Деталі: Окупанти також обговорюють ситуацію в підрозділі.
Один скаржиться, що замість обіцяних 300 тисяч рублів, реально платять 150.
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