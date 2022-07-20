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"Нас було 670, а зараз – 130": окупант у перехоплені скаржиться, що на війну гребуть усіх підряд  

Альона Мазуренко Середа, 20 липня 2022, 17:59
Нас було 670, а зараз – 130: окупант у перехоплені скаржиться, що на війну гребуть усіх підряд  

У новому перехопленні розмов окупант скаржиться своєму другу, що російські загарбники не виплачують обіцяну заробітну плату і гребуть на війну всіх підряд. 

Джерело: головне управління розвідки 

Пряма мова: "Поставили палатку у центрі міста, де я живу. Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Лиш би сказав – поїду.

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Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147, ну уже навіть менше - 130 десь так".

Деталі: Окупанти також обговорюють ситуацію в підрозділі.

Один скаржиться, що замість обіцяних 300 тисяч рублів, реально платять 150.

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Теми: розвідка
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