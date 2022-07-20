"Нас было 670, а сейчас – 130": оккупант в перехвате разговора жалуется, что на войну гребут всех подряд
Среда, 20 июля 2022, 17:59
В новом перехвате разговоров оккупант жалуется своему другу, что российские захватчики не выплачивают обещанную заработную плату и гребут на войну всех подряд.
Источник: главное управление разведки
Прямая речь: "Поставили палатку в центре города, где я живу. Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят поварами. Все, их записали. Гребут всех подряд. Лишь бы сказал – поеду.
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Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147, ну уже даже меньше – 130 где-то".
Детали: Оккупанты также обсуждают ситуацию в подразделении.
Один жалуется, что вместо обещанных 300 тысяч рублей реально платят 150.
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