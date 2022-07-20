"Нас было 670, а сейчас – 130": оккупант в перехвате разговора жалуется, что на войну гребут всех подряд

В новом перехвате разговоров оккупант жалуется своему другу, что российские захватчики не выплачивают обещанную заработную плату и гребут на войну всех подряд.

Источник: главное управление разведки

Прямая речь: "Поставили палатку в центре города, где я живу. Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят поварами. Все, их записали. Гребут всех подряд. Лишь бы сказал – поеду.

Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147, ну уже даже меньше – 130 где-то".

Детали: Оккупанты также обсуждают ситуацию в подразделении.

Один жалуется, что вместо обещанных 300 тысяч рублей реально платят 150.