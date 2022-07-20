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Глава Пентагону: війна в Україні на "критичному" етапі, наша підтримка важлива

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 18:09

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що війна Росії проти України перебуває "на критичному етапі", тож підтримка Києва Заходом відіграє важливу роль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Остін заявив у середу перед початком четвертого засідання Контактної групи з оборони України.

"Це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна підтримка України є життєво важливою і невідкладною. Росія думає, що може пережити Україну — і пережити нас. Але це лише останній із низки російських прорахунків. Ми єдині в нашій підтримці. Ми твердо дотримуємося своїх зобов’язань", – наголосив глава Пентагону.

Він зазначив, що Захід розуміє серйозність військової загрози, яка постала перед Україною, та водночас закликав не переоцінювати військову потугу Росії.

"Не забуваймо, що Путін постійно переоцінював військову доблесть Росії. І він постійно недооцінював силу вільного народу, який бореться за захист своєї батьківщини, і волю міжнародної спільноти підтримувати їх", – додав Остін.

Міністр запевнив, що США надаватимуть усю допомогу, "щоб Україна мала технології, боєприпаси та вогневу міць, аби захистити себе".

Також Остін заявив, що в новому пакеті військової допомоги для України, який мають оголосити цього тижня, передбачені ще чотири ракетні системи HIMARS і боєприпаси до них та раніше переданих гаубиць.

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Теми: СШАармія
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