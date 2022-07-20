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Глава Пентагону: війна в Україні на "критичному" етапі, наша підтримка важлива

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 18:09

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що війна Росії проти України перебуває "на критичному етапі", тож підтримка Києва Заходом відіграє важливу роль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Остін заявив у середу перед початком четвертого засідання Контактної групи з оборони України.

"Це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна підтримка України є життєво важливою і невідкладною. Росія думає, що може пережити Україну — і пережити нас. Але це лише останній із низки російських прорахунків. Ми єдині в нашій підтримці. Ми твердо дотримуємося своїх зобов’язань", – наголосив глава Пентагону.

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Він зазначив, що Захід розуміє серйозність військової загрози, яка постала перед Україною, та водночас закликав не переоцінювати військову потугу Росії.

"Не забуваймо, що Путін постійно переоцінював військову доблесть Росії. І він постійно недооцінював силу вільного народу, який бореться за захист своєї батьківщини, і волю міжнародної спільноти підтримувати їх", – додав Остін.

Міністр запевнив, що США надаватимуть усю допомогу, "щоб Україна мала технології, боєприпаси та вогневу міць, аби захистити себе".

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Також Остін заявив, що в новому пакеті військової допомоги для України, який мають оголосити цього тижня, передбачені ще чотири ракетні системи HIMARS і боєприпаси до них та раніше переданих гаубиць.

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Теми: СШАармія
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