Глава Пентагона: война в Украине на "критическом" этапе, наша поддержка важна
Министр обороны США Ллойд Остин считает, что война России против Украины находится "на критическом этапе", поэтому поддержка Киева Западом играет немаловажную роль.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Остин заявил в среду перед началом четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины.
"Это критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и неотложна. Россия думает, что может пережить Украину — и пережить нас. Но это лишь последний из ряда российских просчетов. Мы единственные в нашей поддержке. Мы твердо придерживаемся своих обязательств , - подчеркнул глава Пентагона.
Он отметил, что Запад понимает серьезность военной угрозы, которая возникла перед Украиной, и одновременно призвал не переоценивать военную мощь России.
"Не будем забывать, что Путин постоянно переоценивал военную доблесть России. И он постоянно недооценивал силу свободного народа, борющегося за защиту своего отечества, и волю международного сообщества поддерживать их", – добавил Остин.
Министр заверил, что США будут оказывать всю помощь, "чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и огневая мощь, чтобы защитить себя".
Также Остин заявил, что в новом пакете военной помощи для Украины, который должны объявить на этой неделе, предусмотрены еще четыре ракетных системы HIMARS и боеприпасы к ним и ранее переданным гаубицам.
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