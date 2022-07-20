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Глава Пентагона: война в Украине на "критическом" этапе, наша поддержка важна

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 18:09

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что война России против Украины находится "на критическом этапе", поэтому поддержка Киева Западом играет немаловажную роль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Остин заявил в среду перед началом четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Это критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и неотложна. Россия думает, что может пережить Украину — и пережить нас. Но это лишь последний из ряда российских просчетов. Мы единственные в нашей поддержке. Мы твердо придерживаемся своих обязательств , - подчеркнул глава Пентагона.

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Он отметил, что Запад понимает серьезность военной угрозы, которая возникла перед Украиной, и одновременно призвал не переоценивать военную мощь России.

"Не будем забывать, что Путин постоянно переоценивал военную доблесть России. И он постоянно недооценивал силу свободного народа, борющегося за защиту своего отечества, и волю международного сообщества поддерживать их", – добавил Остин.

Министр заверил, что США будут оказывать всю помощь, "чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и огневая мощь, чтобы защитить себя".

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Также Остин заявил, что в новом пакете военной помощи для Украины, который должны объявить на этой неделе, предусмотрены еще четыре ракетных системы HIMARS и боеприпасы к ним и ранее переданным гаубицам.

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Темы: СШАармия
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