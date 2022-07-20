Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 18:37
Photo by Getty Images

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів з 389, ще два голоси не були зараховані. Результати голосування такі:

  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).

Таким чином, боротися за посаду лідера Консервативної партії будуть Ріші Сунак і Ліз Трасс, а Пенні Мордонт вибуває з перегонів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Останнє опитування YouGov серед 725 членів партії, проведене в понеділок і вівторок, показало, що Сунак програє Мордонт і Трасс у фінальному турі голосування. Опитування показало, що Мордонт переможе Сунака 51% проти 37%, а Трасс переможе його 54% проти 35%.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Велика БританіяБорис Джонсон
Головне сьогодні

картиВійськові аналітики прогнозують кульмінацію російського наступу на Донеччині

ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу – ОК "Південь"

Резніков озвучив результати "Рамштайну-4": є нові зобов’язання по суші, морю і небу

Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення"

В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича - джерела

Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона

Усі новини...
Велика Британія
Британський ритейлер дитячих товарів Mothercare може піти з РФ – ЗМІ
На посаду Джонсона уже претендують Сунак, Мордонт і Трасс
Суд у Лондоні дозволив Авену витрачати гроші із заморожених рахунків на "основні потреби"
Останні новини
04:38
ЦРУ назвало кількість загиблих росіян під час війни в Україні
03:47
картиВійськові аналітики прогнозують кульмінацію російського наступу на Донеччині
03:16
Місто знову масовано обстрілюють – мер Миколаєва
02:37
Німецька залізниця планує експортувати зерно з України – ЗМІ
01:58
На півдні ЗСУ знищили командний пункт, склади ворога і понад 100 загарбників
01:40
ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу – ОК "Південь"
00:45
На Дніпропетровщині ворожий танк розстріляв у полі українські комбайни – Вілкул
00:19
Сумщина: росіяни гатили по громадах області, понад 80 прильотів
23:40
"Динамо" зіграло унічию з "Фенербахче" в кваліфікації ЛЧ
23:22
Франція витратить 85 млн євро для поповнення запасів САУ Caesar, які вона передала Україні
Усі новини...