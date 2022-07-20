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Определились окончательные претенденты на должность Джонсона

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 18:37
Определились окончательные претенденты на должность Джонсона
Photo by Getty Images

По результатам состоявшегося в среду пятого тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании участие в выборах будут принимать два кандидата.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, было отдано 387 голосов из 389, еще два голоса не были засчитаны. Результаты голосования таковы:

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  • младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт – 105 (было 92);
  • бывший министр финансов Риши Сунак – 137 (было 118);
  • министр иностранных дел Лиз Трасс – 113 (было 86).

Таким образом, бороться за должность лидера Консервативной партии будут Риши Сунак и Лиз Трасс, а Пенни Мордонт выбывает из гонки.

В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.

Последний опрос YouGov среди 725 членов партии, проведенный в понедельник и вторник, показал, что Сунак проигрывает Мордонт и Трасс в финальном туре голосования. Опрос показал, что Мордонт победит Сунака 51% против 37%, а Трасс победит его 54% ​​против 35%.

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Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.

Темы: ВеликобританияБорис Джонсон
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