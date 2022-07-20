Замість Coca-Cola росіян будуть поїти іван-чаєм: Путін дав вказівку

Президент Росії Володимир Путін має намір замінити напій Coca-Cola, виробник якого пішов з Росії, напоєм іван-чай, відповідну вказівку отримає міністр сільського господарства РФ.

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС

Пряма мова Путіна: "Справді, це (іван-чай, - ред.) напевно корисніше, ніж якась Coca-Cola, там одна хімія".

Деталі: Путін додав, що документ за його резолюцією про виробництво вітчизняного напою покладуть на стіл міністру сільського господарства Патрушеву.

Що було рініше: 16 червня стало відомо, що Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії.