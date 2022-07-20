Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Замість Coca-Cola росіян будуть поїти іван-чаєм: Путін дав вказівку

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 18:53
Замість Coca-Cola росіян будуть поїти іван-чаєм: Путін дав вказівку
Володимир Путін, фото: скріншот

Президент Росії Володимир Путін має намір замінити напій Coca-Cola, виробник якого пішов з Росії, напоєм іван-чай, відповідну вказівку отримає міністр сільського господарства РФ.

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС

Пряма мова Путіна: "Справді, це (іван-чай, - ред.) напевно корисніше, ніж якась Coca-Cola, там одна хімія".

Реклама:

Деталі: Путін додав, що документ за його резолюцією про виробництво вітчизняного напою покладуть на стіл міністру сільського господарства Патрушеву.

Що було рініше: 16 червня стало відомо, що Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії.

Теми: ПутінРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: