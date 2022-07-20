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Вместо Coca-Cola россиян будут поить иван-чаем: Путин дал указание

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 18:53
Владимир Путин, фото: скриншот

Президент России Владимир Путин намерен заменить напиток Coca-Cola, производитель которого ушел из России, напитком иван-чай, соответствующее указание получит министр сельского хозяйства РФ.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС

Прямая речь Путина: "Действительно, это (Иван-чай, – ред.) наверняка полезнее, чем какая-то Coca-Cola, там одна химия".

Детали: Путин добавил, что документ с его резолюцией о производстве отечественного напитка положат на стол министру сельского хозяйства Патрушеву.

Что предшествовало: 16 июня стало известно, что Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.

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Темы: ПутинРосcиясанкции
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