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Українські бійці взяли в полон російського розвідника

Альона Мазуренко Середа, 20 липня 2022, 18:54
Українські бійці взяли в полон російського розвідника
окупант Євдошенко. скриншот

Українські захисники із спецпідрозділу "Кракен" взяли в полон у Білогорівці в Луганській області російського розвідника.

Джерело: спецпідрозділ "KRAKEN" 

Дослівно: "В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ "KRAKEN" був захоплений у полон розвідник ГРУ ВС РФ".

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Деталі: Українські військові опублікували відео із фрагментами допиту росіянина.

Також для відео використали матеріал з телефона цього ГРУшника: "Будучи "досвідченим розвідником", він мав свій цифровий щоденник… Там його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою".

Окупанта звуть Іван Євдошенко, він кадровий офіцер, старший лейтенант ГРУ РФ.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо:

  • 16 липня стало відомо, що спецпідрозділ "Кракен" провів операцію у Білогорівці на Луганщині. Під час операції українські бійці ліквідували частину окупантів та взяли полонених. Також вони знищили техніку окупаційних сил Росії.

Теми: розвідкаокупаціявійна
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